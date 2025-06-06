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İzmir'de Kurban Bayramı'nda Sessizlik Hakim

İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü şehirdeki sessizlik dikkat çekti; turist ve yerli halkın tatil için kentten ayrılmasıyla huzur dolu anlar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 14:56
İzmir'de Kurban Bayramı'nda Sessizlik Hakim

İzmir'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü, kent merkezi adeta sessizliğe büründü. Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyen vatandaşların büyük çoğunluğu şehirden ayrılınca, İzmir'de huzurlu bir atmosfer hâkim oldu.

Şehrin en hareketli noktaları olan Konak Atatürk, Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka Çarşı ile kordon, diğer günlere göre oldukça sakin bir görüntü sergiledi. Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulması da bu durumu etkileyen bir faktör oldu; vatandaşlar, günlerini kapalı alanlarda veya gölgede geçirmeyi tercih etti.

Foça ilçesinden gelen Merve Durgut, bayram nedeniyle ailece Konak'a geldiklerini dile getirdi. Durgut, otobüslerde de yoğunluğun yaşanmadığını belirterek, "Keşke hep böyle olsa. Yaz mevsiminde Foça çok kalabalık oluyor. Buradaki bu sakinlikte çocuklarımızla saat kulesini ziyaret ettik ve buradan denizi göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin'den gelen Mustafa Kemal Yaşa, "İzmir'in büyük ihtimalle yüzde 80'i memleketine gittiği için şehir sakinleşmiş. Açıkçası bu kadar sakin olmasını beklemiyordum." şeklinde görüş bildirdi. Yaşa'nın ağabeyi Muhammad Yaşa ise İzmir'deki bu beklenmedik sakinlikten şaşırdığını belirtti.

İstanbul’dan gelen Uğur Bahçeci ise, tatil döneminde yerli halkın genellikle Kuşadası, Çeşme ve Muğla gibi tatil beldelerine gittiğini ifade ederek, "Burası ünlü İzmir Kordon. Buradaki sakinlik bizi oldukça şaşırttı. Normalde buralar kalabalık olur, ancak şu an rahatça geziyoruz." dedi.

İzmir'de kent merkezi Kurban Bayramı'nın ilk gününde sessizliğe büründü. Bayram tatilini...

İzmir'de kent merkezi Kurban Bayramı'nın ilk gününde sessizliğe büründü. Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyen vatandaşların kentten ayrılmasıyla birlikte şehirde sakinlik yaşandı. İzmir'in en hareketli noktaları Konak Atatürk, Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka Çarşı ile kordonda diğer günlere göre az sayıda kişi olduğu görüldü.

İzmir'de kent merkezi Kurban Bayramı'nın ilk gününde sessizliğe büründü. Bayram tatilini...

İzmir'de kent merkezi Kurban Bayramı'nın ilk gününde sessizliğe büründü. Bayram tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyen vatandaşların kentten ayrılmasıyla birlikte şehirde sakinlik yaşandı. İzmir'in en hareketli noktaları Konak Atatürk, Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka Çarşı ile kordonda diğer günlere göre az sayıda kişi olduğu görüldü.

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