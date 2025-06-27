İzmir'de Lastik Bottan 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir Açıklarında Hayat Kurtaran Operasyon

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, bir lastik bottaki toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bu göçmenlerin 9'u çocuk olmak üzere, aralarında çeşitli yaş gruplarından bireyler bulunuyor.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenirken, gözlem altındaki göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu belirtildi. Hemen ardından sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi ile, lastik bottaki tüm göçmenler sağ olarak kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönlendirildi.

Gözaltında Şüpheli Var

Kurtarma operasyonu sırasında, düzensiz göçmenleri insan kaçakçılığından sorumlu olduğu düşünülen 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu tür olaylar, göçmen kaçakçılığına karşı alınan tedbirlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 9'u çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.