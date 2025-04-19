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İzmir'de Liseler Arası Meclis Simülasyonu Etkinliği Başladı

İzmir'de düzenlenen liseler arası meclis simülasyonu etkinliği, 250 öğrencinin katılımıyla yasama sürecini deneyimlemeye başladı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 13:23
İzmir'de Liseler Arası Meclis Simülasyonu Etkinliği Başladı

İzmir'de Liseler Arası Meclis Simülasyonu Etkinliği

İzmir'de liseler arası meclis simülasyonu etkinliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu'nda başladı. Etkinlik, Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde düzenlenerek, 7 şehirden 250 öğrenciyi bir araya getirdi.

Açılışta Vekil Aydemir'in Mesajı

Etkinliğin açılışında konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, 24 yaşında milletvekili seçildiğini belirterek, "Geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için çalışıyoruz." dedi. Aydemir, gençlerin farklı görüşlere sahip olabileceğini vurgulayarak, "Önemli olan, her görüşten gencin mecliste yer alabilmesidir. Türkiye'nin dışarıda verdiği mücadeleyi bir arada yükseltmeliyiz." şeklinde ifade etti.

Aydemir, uluslararası kamuoyunun Filistin'deki insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalmasına da dikkat çekerek, gençlerin bu konuda sorumluluk almasını istedi. Konuşmasının sonunda gençleri Ankara'daki meclis ziyaretine davet etti.

Rektör Köse'nin Açıklamaları

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, gençlerin yaptığı çalışmaları ülke ve millet adına kıymetli bulduğunu vurgulayarak, üniversitenin ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Oturumlar Başladı

Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler belirlenen komisyonlara ayrıldı ve etkinliğin ilk gününde insan hakları, adalet, sağlık, eğitim gibi konular üzerinde tartışarak yasa tasarıları hazırlamaya başladılar. Etkinlik, yarın tasarıların oylanmasıyla sona erecek.

İzmir'de öğrencilerin yasama sürecini deneyimlemesi amacıyla liseler arası meclis simülasyonu...

İzmir'de öğrencilerin yasama sürecini deneyimlemesi amacıyla liseler arası meclis simülasyonu etkinliği başladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu'nda Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir (sol 3), İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse (sol 2), protokol üyeleri ve 7 şehirden 250 öğrenci katıldı.

İzmir'de öğrencilerin yasama sürecini deneyimlemesi amacıyla liseler arası meclis simülasyonu...

İzmir'de öğrencilerin yasama sürecini deneyimlemesi amacıyla liseler arası meclis simülasyonu etkinliği başladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu'nda Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir (sol 3), İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse (sol 2), protokol üyeleri ve 7 şehirden 250 öğrenci katıldı.

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