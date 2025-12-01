İzmir'de 'manda yoğurdu' bahanesiyle tırnakçılık: Şüpheli yakalandı

İzmir Konak Göztepe'de 'manda yoğurdu' bahanesiyle yalnız yaşayan yaşlı kadınları 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandıran şüpheli, güvenlik kamerasıyla tespit edilip yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:15
Olay

İzmir'in Konak ilçesi Göztepe semtinde, önceki gün meydana gelen olayda, kapı kapı dolaşarak "manda yoğurdu satıyoruz" diyen bir şahıs, özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı.

Dolandırıcı, evlere girip önce güven kazandıktan sonra, bakıcıyı kap getirtme bahanesiyle mutfağa göndererek yaşlı kadını yalnız bırakmayı başardı. Bu sırada şüpheli, evdeki paraları tırnakçılık yöntemiyle çaldı.

Görüntüler ve soruşturma

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin yaşlı kadının çantasından paraları hızlıca aldığı ve küçük meblağlı paraları kadının parasıymış gibi gösterdiği anlar yer aldı. Ardından kadının cebindeki daha büyük meblağları alarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Mahalle sakinleri, şüphelinin aynı yöntemi kullanarak farklı apartmanlarda da dolandırıcılık yaptığını belirtti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ederek gözaltına aldı.

