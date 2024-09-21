İzmir'de Martının Eğlenceli Anı

Foça'daki İlginç Olay

İzmir'in Foça ilçesinde, denizde yüzen bir kişinin üzerine konan martı, bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi ve sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Olayın Geçmişi

Eski Foça'da oturan emekli Mehmet Oktay Özçelebi, iskelede arkadaşlarıyla birlikte otururken denizde sırtüstü yüzen birinin göbeğine kredi martının konduğunu fark etti. Özçelebi, o anları cep telefonuyla kaydetmeye karar verdi.

Özçelebi, AA muhabirine açıklama yaparak, "O anı görünce çok ilgimi çekti ve hemen videoya aldım. Gerçekten inanılmaz güzellikte bir olaydı." dedi.

Martının Hikayesi

Özçelebi, martının İstanbul'dan tatil için Foça'ya gelen bir aile tarafından getirildiğini öğrendi. Ailenin, martıyı evlerine dönerken burada bıraktığını belirten Özçelebi, "Yuvadan düştüğü için İstanbul'daki aile ona bakıyormuş. Buraya getirmişler ve geri dönerken komşularına emanet etmişler. Martı artık kendi imkanlarıyla beslenmeye başlamış." dedi.

Bu ilginç olay, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve beğenildi. İzmirli vatandaşlar, martıyı sık sık farklı yerlerde görseler de, insanlarla bu kadar yakınlaşmadığını ifade ettiler.

İzmir'in Foça ilçesinde denizde yüzen kişinin üzerine konan martının cep telefonuyla çekilen görüntüsü, sosyal medyada beğeni kazandı. Görüntüyü çeken Mehmet Oktay Özçelebi, AA muhabirine açıklama yaptı.