İzmir’de Mobil Siren Sistemi Faaliyete Geçti: Tsunami ve Acil Durumlar İçin Önlem Alındı

İzmir'e Mobil Siren Sistemi Kuruldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde süregelen deprem fırtınası sonrası olası tsunami ve acil durumlarda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla İzmir'de konuşlandırdığı mobil siren sistemini faaliyete geçirdi.

Mobil Sistemin Çalışmaya Başlaması

Dün düzenlenen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" çerçevesinde bölgeye gönderilen mobil siren sistemi, Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı’na yerleştirildi. Bu sistem sayesinde, olası doğal afetlerde bölgede yaşayan halkı uyarmak için etkili bir iletişim ağı kurulmuş oldu.

Bölgedeki Diğer Uygulamalar

İzmir’in yanı sıra, Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde de kıyıya yakın alanlarda simil özellikte mobil siren sistemleri aktif hale getirildi. Bu sistemlerin devreye girmesi, acil durumlarda halk sağlığını korumaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla İzmir'e gönderilen mobil siren sistemi, Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na konuşlandırıldı. Sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla İzmir'e gönderilen mobil siren sistemi, Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na konuşlandırıldı. Sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacak.