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İzmir'de Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti

İzmir'de devrilen motosikletteki polis memuru Yunus Aydın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:55
İzmir'de Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trajik Motosiklet Kazası

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı. Olay, Mevlana Mahallesi yakınlarında, Yunus Aydın (26) tarafından kullanılan motosikletin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmesiyle gerçekleşti.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kazada, Yunus Aydın ve eşi Mihriban Aydın (25) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde kazanın olduğu yere sevk edildi. İhbar üzerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yunus Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli olduğu öğrenilen Yunus Aydın'ın naaşı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi.

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