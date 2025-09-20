İzmir'de Nakliye Asansörü Faciası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde taşınma sırasında meydana gelen kazada, nakliye asansöründen düşen bir koltuğun altında kalan 9 yaşındaki E.A. yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları

Kaza, Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'taki bir apartmanda gerçekleşti. Ev sahibi H.Y., taşınma için bir nakliye firmasıyla anlaştı. Taşınma sırasında nakliye asansörüne 5. kattan yüklenen koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan H.Y.'nin kardeşi S.L.'nin kızı E.A.'nın üzerine düştü.

Hastane müdahalesi ve soruşturma

Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince alınarak Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen E.A. hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında nakliye firmasında çalışan M.G., E.G. ve A.H.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.