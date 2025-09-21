İzmir'de Nakliye Asansörü Faciası: 9 Yaşındaki Ebrar Aktaş Defnedildi

İzmir'de nakliye asansörü faciası: Ebrar Aktaş son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Menderes ilçesinde taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak yaşamını yitiren 9 yaşındaki Ebrar Aktaş için düzenlenen cenaze töreni tamamlandı.

Tören ve aile

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sonrası, öğle vakti Gaziemir ilçesindeki Merkez Camisi'nde yapılan cenaze töreninde anne Songül Lök taziyeleri kabul etti. Küçük kızın tabutunun üzerine hayalini kurduğu avukatlık cübbesi örtüldü; en sevdiği oyuncak bebeği, okul üniforması ve fotoğrafı tabutun üzerine bırakıldı.

Anne Lök, kızının tabutuna sarılarak öperken, "Mis kokulum, doyamadım sana" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Ebrar Aktaş, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay ve soruşturma

Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta dün gerçekleşen olayda, apartmanda taşınma sırasında 5. kattan yüklenen koltuk nakliye asansöründen düşmüş; koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş, kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili olarak nakliye firmasında çalışan M.G., E.G. ve A.H.M. gözaltına alındı.

Sivil toplumun tepkisi

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğimiz arkadaşımızın çocuğuydu. Hepimizin başı sağ olsun. İhmalden bir çocuğumuzu daha kaybettik" dedi. Özkan, ayrıca yük asansörünün kontrolsüz bağlandığını ve koltuğun muhafazasız şekilde düşerek Ebrar'ın üzerine geldiğini belirtti.

Özkan, Ebrar'ın avukat olmayı hayal ettiğini anlatarak, "Annesine 2-3 gün önce saçını kesmiş, zarfın içine koymuş, kalp çizmiş. Songül ne yapacak bilmiyorum, sadece bize emanet kaldı. Biz burada hukuk mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor ve yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

