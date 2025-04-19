İzmir'de Nisa Yıldızer Anısına Koşu Etkinliği Düzenlendi

İzmir'de Anma Koşusu: Nisa Yıldızer İçin Bir Araya Geldiler

Spor müsabakasına gittiği sırada Denizli'de yaşamını yitiren lise öğrencisi Nisa Yıldızer anısına İzmir'de anlam dolu bir koşu etkinliği gerçekleşti. 18 Şubat 2025 tarihinde Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen kazada, Mustafa Kaya Spor Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan genç sporcu Nisa, 15 yaşında yaşamını kaybetmişti.

Etkinlik, İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Bobyland Spor Kulübü iş birliğiyle Bostanlı Sahili'nde düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, köpekli koşu, bisikletli köpekli koşu ve köpeksiz koşu gibi çeşitli kategorilerde 3 kilometrelik mesafeyi kat etti. Ayrıca çocuklara özel 500 metre koşusu da yapıldı.

Tüm katılımcılara madalyaların dağıtıldığı bu anlamlı etkinlikte Nisa'nın annesi Gökçe Yıldızer, Nisa'nın arkadaşlarının onun anısına etkinlik düzenlemek için büyük bir istek gösterdiğini dile getirdi. Yıldızer, "Bence Nisa şu anda çok mutlu. Çünkü onun bütün arkadaşları etkinlikte. 3 yaşındaki çocuk da 90 yaşındaki insan da burada. Bu kadar insan Nisa için bir araya geldi, çok mutlu ve gururluyum. Nisa gibi bir kızım olduğu için çok şanslı anneyim," diyerek duygularını paylaştı.

Etkinlikte bazı katılımcılar, "O hep 15 yaşında" yazılı tişörtler giyerek, Nisa'nın anısını yaşatmaya devam etti. Unutulmaz bir gün yaşanan bu etkinlikle, Nisa'nın arkadaşları ve ailesi, onun anısını kalplerinde canlı tutmak için bir arada geldi.

Spor müsabakasına gittiği sırada Denizli'deki trafik kazasında yaşamını yitiren liseli sporcu Nisa Yıldızer anısına memleketi İzmir'de koşu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar köpekli koşu, bisikletli köpekli koşu ve köpeksiz koşuda 3 kilometre mesafeyi katetti. Çocuklara özel 500 metre koşusunun da yapıldığı etkinlikte tüm katılımcılara madalya verildi.

Spor müsabakasına gittiği sırada Denizli'deki trafik kazasında yaşamını yitiren liseli sporcu Nisa Yıldızer anısına memleketi İzmir'de koşu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar köpekli koşu, bisikletli köpekli koşu ve köpeksiz koşuda 3 kilometre mesafeyi katetti. Çocuklara özel 500 metre koşusunun da yapıldığı etkinlikte tüm katılımcılara madalya verildi.