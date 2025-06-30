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İzmir'de Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 09:59
İzmir'de Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale hız kesmeden devam ediyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için karadan çalışmalar sürdü. Gece boyunca devam eden bu çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalelerle desteklendi.

Menderes ile Seferihisar arasındaki yangınların söndürülmesi amacıyla 4 uçak ve 14 helikopterin yanı sıra kara ekipleri de devrede. Ancak Kuyucak Mahallesi'nde başladığı bildirilen yangında, şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahalelerin etkisi sınırlı kalmış durumda.

Bölgedeki yangın nedeniyle birçok yerleşim yerinde tahliye işlemleri başlatıldı. Yangınla mücadele ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam...

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam...

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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