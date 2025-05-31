İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

İzmir Valiliği, yaz aylarında orman yangınları ile mücadele kapsamında yeni bir karar aldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, 1 Haziran itibarıyla ormanlık alanlara her türlü girişi yasakladığını duyurdu. Bu yasak, 31 Ekim'e kadar sürecek.

Yaz aylarının korkulu rüyası haline gelen orman yangınları karşısında daha sıkı tedbirler alındığını belirten Vali Elban, “Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler” toplantısında bu kararın, geçtiğimiz yıl yaşanan felaketlerin tekrarını önlemek amacıyla alındığını vurguladı.

Yasağın Kapsamı ve Süresi

1 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar geçerli olacak yasak, İzmir'in akciğerleri olan ormanlık alanlara yönelik kapsamlı bir giriş yasağı getirmektedir. Vali Elban, artan sıcaklıklar ile insan kaynaklı dikkatsizliklerin önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Geçen Yılın Korkutucu Yangın Bilançosu

Geçtiğimiz yıl, İzmir'de tam 513 orman yangını yaşandığını belirtirken, bu yangınlarda toplam 4 bin 376 hektar orman alanının zarar gördüğünü kaydetti. Elban, yangınların ezici çoğunluğunun insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Vali Elban, “Bu yıl henüz sezon tam anlamıyla başlamamış olmasına rağmen 22 orman yangını ile karşılaştık. Bu durum, tehlikenin ne kadar yakın ve ciddi olduğunu gösteriyor,” dedi.

Giriş Yasağı Olan Ormanlar

Vali Elban’ın açıkladığı listede giriş yasağı olan ormanlık alanlar şöyle sıralandı: