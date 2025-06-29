İzmir'de Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Tire'de Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Tire ilçesinde, Alacalı Mahallesi'ndeki otluk alanında sebebi henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucu, çevre halkı ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Yangına Hızla Müdahale

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, mahalledeki yerleşim yerlerini, ağılları ve samanlıkları tehdit etti. Bu süreçte çok sayıda mahalle sakini, hayvanlarını güvenli bölgelere taşımak zorunda kaldı.

Mahalledeki vatandaşlar da, tankerlerle yangına müdahaleye destek vererek mücadele etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangından Zarar Görenler

Ne yazık ki, yangın sonucunda 3 ev, 1 traktör ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının nedenini araştırmaya devam ediyor.

İzmir'in Tire ilçesinde otluk alanda başlayıp, yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Tire ilçesinde otluk alanda başlayıp, yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.