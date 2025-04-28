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İzmir'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralı

İzmir Konak'ta kontrolden çıkan otomobil beton bariyere çarparak takla attı, sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 22:38
İzmir'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralı

İzmir'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kazada, B.B.'nin kullandığı 35 CST 74 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi'nde kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı. Olayın ardından otomobil takla atarak yoldaki diğer bariyerlere vurdu.

Kaza ile ilgili ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan B.B., sağlık ekiplerinin uyguladığı müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

İzmir'in Konak ilçesinde beton bariyere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde beton bariyere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde beton bariyere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde beton bariyere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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