İzmir'de Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kritik trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay, fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.

Feci Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, 35 AOE 404 plakalı otomobil ile 35 BSJ 475 plakalı kamyonet henüz öğrenilemeyen sürücülerin kontrolü altında çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yapılan incelemede, Altan Yıldırım (37) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3 yaralı ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Altay (40), hastanede uygulanan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazanın anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.