İzmir'de Planlı Su Kesintileri 12 Eylül'e Kadar Uzadı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle planlı su kesintilerine devam edilecek.

Kapsam ve uygulama saatleri

Açıklamada, merkez ilçelerde gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak uygulanacak kesintilerin 12 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.

Kesintiden etkilenecek ilçeler: Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe.

Karar süreci

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki su kaynaklarındaki düşüş nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren gece saat 23.00 ile 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

İZSU, vatandaşları su tasarrufu konusunda dikkatli olmaya ve güncel duyuruları internet sitesi üzerinden takip etmeye çağırdı.