İzmir'de Polis Ekibine Silahlı Saldırı: 13 Gözaltı

Olayın Gelişimi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine yönelik gerçekleştirilen saldırıda 3 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece toplamda gözaltına alınan şüpheli sayısı 14 oldu.

Soruşturma Süreci

Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde meydana gelen silahlı çatışma olayı üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmekte. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı işlemlerini gerçekleştirdi ve şüphelileri ifade işlemleri için Asayiş Şubesine götürdü.

Yaralı Polis Memurlarının Durumu

Olayda yaralanan 3 polis memurundan ikisinin dün gece ameliyat olduğu, diğerinin ise ilk müdahale sonrası servise alındığı öğrenildi.

Olay Anı

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gittiğinde, M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından ateşe maruz kaldı. Olay sonrası zanlı gözaltına alındı ve yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı. Yaralanan 3 polis memuru, ambulansla İzmir'deki hastanelere kaldırıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı. Yaralanan 3 polis memuru, ambulansla İzmir'deki hastanelere kaldırıldı.