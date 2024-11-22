İzmir'de Polis Ekiplerine Saldırı: 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Polise Saldırı: Gözaltı ve Tutuklamalar

Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve 3 polis memurunun yaralandığı silahlı saldırıda, muhafaza altına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan kişilerin işlemleri tamamlandı.

Soruşturmanın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde yapılan işlemler sonucunda, 8 zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Ardındaki İfade

Olayın faili M.S.Ç., emniyetteki ifadesinde kardeşi S.Ç.'nin husumetlileriyle kavga ettiğini düşündüğünü, yere yatırıldığında ise ateş açtığını ifade etti. M.S.Ç.'nin, saldırdığı kişilerin polis olduğunu bilmediğini öne sürdüğü belirtildi.

Olayın Gelişimi

Silahlı çatışma ihbarı üzerine 20 Kasım tarihinde Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ne intikal etmiş, bu esnada şüpheli M.S.Ç. polis ekiplerine ateş açmıştı. Bu saldırıda yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılırken, olayın ardından 13 kişi de gözaltına alınmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.