İzmir'de Polis Karakoluna Saldırı: 16 Yaşındaki E.B.'nin Mahkeme İfadesi

İzmir'de polis karakoluna silahlı saldırı: E.B.'nin mahkeme ifadesi

İfadesinde silah merakı ve saldırı planları

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen 16 yaşındaki saldırganın mahkemedeki ifadesine ulaşıldı. Tutuklanan saldırgan E.B., İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde silahlara karşı merakını anlattı.

E.B., bıçağa ilgi duyduğunu ve iki yıl önce aldığı sustalı bıçakla koleksiyona başladığını, anne ve babasının bu koleksiyondan haberdar olduğunu söyledi.

Saldırgan ifadesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a karşı sempati duymaya başladığını ve internetten örgütün eylemlerini izlediğini belirtti. Havalı tüfekle atış yaparak silah kullanımını babasının öğrettiğini, "Patlayıcı yapmayı internetten öğrendim" dedi.

Okula gitmek istemediğini anne ve babasına bildirdiğini söyleyen E.B., maskeyle dolaşmayı sevdiğini ve "Son 1-2 aydan beri bir şeyler yapmayı düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Saldırı öncesi hazırlık ve saldırı anı

E.B., ilk aşamada İzmir Fuarı'na ve bir bara saldırı planladığını ancak sonradan vazgeçtiğini, ardından "Evimizin yakınındaki en yakın polis karakoluna saldırı yapmayı düşünmeye başladım" dedi.

Olay sabahı hazırlıklarını ve eylem anını anlatan E.B. şunları belirtti: "Sabah 06.00-07.00 saatleri arası giyindim. Eşofmanımı ve tişörtümü giydim, üzerime ayrıca ceket giydim, maskemi taktım. Diğer maskeyi de üstüne taktım. Dolapta bulunan otomatik av tüfeğini aldım, mermileri daha önceden çantaya koyup hazırlamıştım. Mermileri sırt çantasına ağustos ayında koyduğumu hatırlıyorum. Ağustos ayında saldırıda kullanmış olduğum el yapımı patlayıcıyı hazırlamıştım. Torpilleri birleştirerek, dışına da çelik bilyeleri koydum, el yapımı patlayıcıyı hazırladım. Sustalı bıçağı çantama koymaktaki amacım çatışmada yaralanırsam mermiyi çıkartmak içindi."

E.B., annesinin evde olmadığı, babası, dedesi ve kardeşinin uyuduğu sırada evden çıktığını, karakol bahçesindeki üniformalı polis memurlarından ikisine ateş ettiğini, iki polis memurunu yaraladıktan sonra caddede koştuğunu anlattı. Tüfeğe tekrar mermi doldurmaya çalıştığını, etrafta silah görmediği kişilere ateş etmediğini, elindeki silahı gördüğü bir kişiye ateş ettiğini ve çatışma sırasında daha önceden hazırladığı el yapımı patlayıcıları da fırlattığını belirtti.

Ayrıca olay günü sosyal medyada yayımladığı ve eylem yapacağını duyurduğu mesajı bir ay önce hazırladığını ifade etti.

Olay ve soruşturma

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Saldırgan E.B., annesi A.B. ve babası N.B., "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" dahil toplam 12 suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş; saldırgan E.B., babası N.B. ile M.A., K.N., C.T., F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, saldırganın annesi A.B. ile T.Y., B.Y. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir'de yaşanan bu saldırı ve mahkeme süreci, hem yerel hem de ulusal düzeyde geniş yankı uyandırdı; soruşturma ve yargılamanın seyri yetkili mercilerce takip ediliyor.