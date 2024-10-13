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İzmir'de Polis Kılığında Yağma: 7 Tutuklama

İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtarak yağma yapan 7 kişi, gıda dağıtımı aracındaki parayı zorla aldıktan sonra tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:10
İzmir'de Polis Kılığında Yağma: 7 Tutuklama

İzmir'de Polis Rolüyle Yağma Yapıldığı Belirlendi

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan bir olayda, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin gıda dağıtımı yapan bir araca baskın düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Olayın Gelişimi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bornova'daki Belkahve Tüneli çıkışında meydana gelen yağma olayını araştırmak üzere harekete geçti. Yapılan incelemelerde, çakar lamba takılmış iki araçla gıda dağıtımı yapan sürücüyü durduran şüphelilerin zorla 50 bin lirayı alarak kayıplara karıştığı belirlendi.

Tehditler ve Ekstra Talepler

Olay sonrası mağdura telefon aracılığıyla ulaşan şüphelilerin, 200 bin avro daha talep ederek tehditte bulunması da dikkat çekti.

Şüphelilerin Yakalanması

Suç Analiz Merkezi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde U.Ö. (26), T.H. (19), B.K. (23), S.Ç. (24), D.P. (19), K.K. (25) ve M.T. (24) isimli şüpheliler, Manisa'da gerçekleşen eş zamanlı bir operasyonla yakalandı.

Tutuklama Süreci

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, toplumda güvenlik endişelerini artıran bir durum olarak dikkat çekti.

Yetkililer, bu tür olaylarla etkin bir şekilde mücadele edeceklerini vurguladı.

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