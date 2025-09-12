İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı: 16 Yaşındaki Saldırgan ve 6 Şüpheli Tutuklandı

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:00
İzmir'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı soruşturmasında, 16 yaşındaki saldırgan E.B. ile bazı şüphelilerin yargı süreci tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevkleri gerçekleştirildi.

Adli Süreç ve Kararlar

Hastanedeki tedavisi tamamlanan E.B., taburcu edilerek adliyeye götürüldü. Savcılığa çıkarılan saldırgan E.B., annesi A.B. ve babası N.B., "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" dahil olmak üzere toplam 12 suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, şüphelilerden M.A., K.N., C.T., F.S.A., M.E. ve B.Y. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebi; T.Y. ve F.Ç. için ise aynı suçtan adli kontrol talebiyle sevk yaptı. Hakimlik kararında ise saldırgan E.B., babası N.B. ile M.A., K.N., C.T., F.S.A. ve M.E. tutuklandı; A.B., T.Y., B.Y. ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Olay, 8 Eylül tarihinde Balçova'da bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle yapılan saldırı olarak kayıtlara geçti. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu; polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralandı. Saldırgan E.B. çıkarılan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 27 şüpheliden, yaşları 18'den küçük olan 16 kişi İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; savcılıktaki ifade işlemleri sonrasında serbest bırakıldılar.

