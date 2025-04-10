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İzmir'de Prefabrik Binaya Çarpan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde bir kamyonun prefabrik binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:43
İzmir'de Prefabrik Binaya Çarpan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Üzücü Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bölgedeki sakinleri derinden üzdü. 58 yaşındaki Rıfat Çetinkaya'nın kullandığı 06 EPU 355 plakalı kamyon, Zafer Mahallesi'nde yer alan bir özel şirkete ait inşaat atıkları geri dönüş merkezindeki 2 katlı prefabrik binaya çarptı.

Kaza sonrası olay yerine intikal eden sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Ancak itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Çetinkaya'nın durumunun ağır olduğu belirlendi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıfat Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği kaydedildi. Kazanın ardından sürücünün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde kamyonun prefabrik binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. İhbar...

İzmir'in Buca ilçesinde kamyonun prefabrik binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde kamyonun prefabrik binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. İhbar...

İzmir'in Buca ilçesinde kamyonun prefabrik binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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