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İzmir'de ROBOKOD Şenliği: Öğrenciler 600 Robotik Projeyi Sergiledi

İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliği'nde öğrenciler 600 robotik proje ile yeteneklerini sergiledi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:21
İzmir'de ROBOKOD Şenliği: Öğrenciler 600 Robotik Projeyi Sergiledi

Öğrencilerin Yetenekleri İzmir'de Sergilendi

İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliği (ROBOKOD), robotik kodlama eğitimi alan öğrencilerin yeteneklerini sergilemesi için bir platform oluşturdu. 600 eserin tanıtıldığı etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şenlikte 300 proje katılımcılara sunuldu.

İzmir Valisi'nden Önemli Açıklamalar

İzmir Valisi Süleyman Elban, projeleri inceledikten sonra yaptığı basın açıklamasında, 1,5 yıl önce İzmir genelinde ana sınıfından 12. sınıfa kadar tüm öğrencilere kodlama eğitimi verme hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Vali Elban, dijital okur yazar olma hedeflerini şu şekilde ifade etti: "Bu kapsamda 60 binin üzerindeki öğretmenimizin tamamı dijital okur yazar oldu. Kodlama ve medya okuryazarlığı eğitimi de aldılar. Çocuklarımızın dijital okuryazar olması için seferberliğe başladık. Okullarımıza 9 bine yakın bilgisayar alarak teknoloji sınıfları oluşturduk. Robotik malzemeler ve akıllı oyunlar edinmeye başladık."

Gelecek Vizyonu

Elban, önümüzdeki Haziran ayında okulların kapanmasıyla birlikte 850 bin öğrencinin dijital okur yazar olacağını ve İzmir'i teknoloji şehri yapma amacını vurguladı.

Başarılı Öğrencilere Ödül

Etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici verdi. Öğrencilerin projeleri, İzmir'in dijital eğitimdeki ilerlemesine önemli bir katkı sağlıyor.

İzmir'de robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler tasarladıkları 600 eseri, İzmir Valiliği...

İzmir'de robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler tasarladıkları 600 eseri, İzmir Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halkapınar Spor Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliğinde (ROBOKOD) sergiledi. İzmir Valisi Süleyman Elban, etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

İzmir'de robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler tasarladıkları 600 eseri, İzmir Valiliği...

İzmir'de robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler tasarladıkları 600 eseri, İzmir Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halkapınar Spor Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliğinde (ROBOKOD) sergiledi. İzmir Valisi Süleyman Elban, etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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