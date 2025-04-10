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İzmir'de Ruhsatsız 15 Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir evde gerçekleştirilen operasyonda, 15 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:33
İzmir'de Ruhsatsız 15 Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından 15 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.G. isimli bir kişinin bir evde silah ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine, tanınan adrese baskın düzenlendi.

Gerçekleştirilen aramada, toplamda 15 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 şarjör bulundu. Ekipler, E.G.'yi yakalamak için başlattığı çalışmalara devam ediyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

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