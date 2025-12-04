İzmir'de Sağlık Turizmi İçin Birlik Çağrısı: TTI İzmir 2025'te Strateji Vurgusu

İzmir'de sağlık turizmi için birlik çağrısı

Bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen TTI İzmir Fuarı kapılarını açtı. Fuarda düzenlenen Sağlık Turizmi söyleşisinde, sektör temsilcileri İzmir'in sağlık turizmindeki potansiyelini ve çözülmesi gereken konuları masaya yatırdı.

Panelde kimler yer aldı?

TTI İzmir 2025 - 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi kapsamındaki Sağlık Turizmi söyleşisinin moderatörlüğünü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Gökçe Başkaya üstlendi. Konuşmacılar arasında Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ve Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Filiz Dağ yer aldı.

İzmir'in altyapısı ve destinasyon sorunu

Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, İzmir'in Asklepion'dan gelen tarihsel geçmişi, teknoloji, uluslararası akreditasyon ve donanımlı sağlık kadrosuyla güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirtti. İzmir’in sağlık alt yapısıyla ilgili bir problem yok dedi ve ekledi: 'İzmir’in teknik olarak bir dar boğazı var. O da hava köprüsüyle bağlı olduğu destinasyonların yetersiz olması.'

Dr. Karşı, İzmir'in daha çok Kuzey Afrika, eski Balkan devletleri ve Türki cumhuriyetlerden hasta talebi aldığını, bu destinasyonlardan uçuş sayılarının artırılması gerektiğini vurguladı. Sezon dışında yurtdışı uçuşlarının aktif tutulmasının önemine dikkat çekti.

Strateji ve iş birliği çağrısı

İzmir'de sağlık turizminden beklenen verimin alınabilmesi için tüm paydaşların el ele vererek politika oluşturması gerektiğini söyleyen Dr. Karşı, 'Devletin liderliğinde, İzmir’i sağlık turizminde ön plana çıkaracak stratejileri birlikte belirleyip yürümemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı. Özel hastanelerin birbirinin rakibi olmadığını, bütüncül yaklaşımla doğru sonuçlara ulaşılacağını belirtti.

Medicana International İzmir Hastanesi'nin hitap ettiği hasta gruplarına da değinen Dr. Karşı, 'Bu yıl içinde yaklaşık 20 bin sağlık turizmi hastası ağırladık. Bu hasta sayılarının artması bugünkü toplantının sonuçlarına bağlı. Açalım uçuşları, el ele verelim ve büyütelim diyoruz' dedi.

Turizm merkezleri ve 12 aylık plan

Dr. Karşı, Alaçatı, Çeşme, Foça ve Urla gibi merkezlerin sağlık turizmi için doğru değerlendirilmesi gerektiğini; Urla'da sağlıklı yaşam kentleri kurulabileceğini belirtti. Özellikle Efes'in 12 ay boyunca sağlık turizmi planlamasında kullanılmasının kent için önemli bir avantaj sağlayacağını söyledi.

Sağlık turizmi kapsamında obezite cerrahisi, liposuction, plastik cerrahi ve diş bölümlerine yabancı hasta geldiğini; onkoloji ve kalp cerrahisinin de güçlü olduğunu aktardı. Ayrıca istatistiksel olarak yabancı hastaların %46'sının sağlık turizmi, %54'ünün turistin sağlığı için hastaneye başvurduğunu ifade etti ve yabancı hasta politikalarının sağlık turizmi üzerine kurulması gerektiğini vurguladı.

Sağlık kampüsü ve bölgesel stratejiler

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, doğru yönetmeliklerle kentte doğru yatırımcıların çekilmesi gerektiğini belirtti. Sağlık turizmiyle birlikte eğitim ve sağlık yatırımlarının da gelişeceğini, bunun için dijital platformlarda ve uluslararası fuarlarda İzmir imajının güçlendirilmesinin şart olduğunu söyledi. Sağlık kampüsü ve sağlık için özel bölge oluşturma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Belediye hastanesinin rolü

Uzm. Dr. Filiz Dağ, Eşrefpaşa Hastanesi'nin Türkiye'deki ilk belediye hastanesi olduğunu hatırlatarak, İzmir'e turist olarak gelenlerin sağlığını koruma görevini sürdürdüklerini belirtti. Yeni bina tamamlandıktan sonra paydaşlarla omuz omuza yürümeye ve belediye ile hastaneler arasında köprü olmaya devam edeceklerini söyledi.

Sonuç: Söyleşide öne çıkan tema, İzmir'in güçlü sağlık altyapısını avantaja çevirip devlet liderliğinde ve paydaş iş birliğiyle bütüncül bir sağlık turizmi stratejisi oluşturulması gerektiği oldu.

