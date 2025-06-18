İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Merkezli Büyük Sahte İçki Operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen sahte içki operasyonu, önemli bir başarıyla sonuçlandı. 17,6 ton etil alkol, 402 litre sahte içki ve daha birçok hileli ürün ele geçirildi. Bu süreçte gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şüphelilerin Yakalanması İçin Koordinasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, "merdiven altı" olarak adlandırılan imalathanelerde sağlıksız koşullarda sahte içki üretimi ve dağıtımına yönelik çalışmalar başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Menderes, Buca, Bornova ve Bayraklı ilçeleri ile Yalova'da 25 ev, 6 depo ve 5 iş yeri tespit edildi.

Eş Zamanlı Baskınlar

11 Haziran tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla 27 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalar sonucunda 17,6 ton sahte etiketli etil alkol, 402 litre sahte içki, 3 bin 558 bandrol, 2 bin 210 boş içki şişesi, 3 bin 365 içki şişesi etiketi, 300 kapak ve 7 litre içki yapımında kullanılan aroma gibi malzemeler ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 21'i serbest bırakıldı. Bunlardan 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Ürünler Sergilendi

Operasyon sırasında ele geçirilen sahte içki ve malzemeler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi. Bu tür düzenlemelerin, halk sağlığı açısından büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden, 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 21'i serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen ürünler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.

İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden, 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 21'i serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen ürünler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.