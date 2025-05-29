DOLAR
39,1 0,01%
EURO
44,6 -0,89%
ALTIN
4.174,23 -0,81%
BITCOIN
4.139.672,7 1,26%

İzmir'de Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 21:36
İzmir'de Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de Gaspçıların Kurbanı Oldu

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı, 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olayın Detayları

Henüz plakası öğrenilemeyen otomobile, kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen bu saldırı, büyük paniğe yol açtı. Olay yerinde bulunan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine gitti.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca, yaralanan toplamda 4 kişi, ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye hızlı bir şekilde taşındı. Ancak yaralılardan biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu an hastanede tedavi altında olan 3 kişinin durumu ise kritik.

Saldırganlar Kaçtı

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın arka planındaki motive ve olası suç bağlantıları araştırılmaya devam ediyor.

Bu silahlı saldırı, İzmir'de güvenlik kaygılarını bir kez daha gündeme getirdi ve toplumda büyük bir korku yarattı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını...

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri araçlarda inceleme yaptı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını...

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri araçlarda inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Tutuklama
2
Türkçe Eserler Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda Tanıtılıyor
3
Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Bahçeleri Açılışında Önemli Mesajlar
5
KKTC Başbakanı Üstel, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Görüştü
6
AFAD'ın Dron ile Kayıp Arama Yarışması Kırşehir'de Start Aldı
7
Muş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım