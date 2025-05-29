İzmir'de Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de Gaspçıların Kurbanı Oldu

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı, 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olayın Detayları

Henüz plakası öğrenilemeyen otomobile, kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen bu saldırı, büyük paniğe yol açtı. Olay yerinde bulunan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine gitti.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca, yaralanan toplamda 4 kişi, ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye hızlı bir şekilde taşındı. Ancak yaralılardan biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu an hastanede tedavi altında olan 3 kişinin durumu ise kritik.

Saldırganlar Kaçtı

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın arka planındaki motive ve olası suç bağlantıları araştırılmaya devam ediyor.

Bu silahlı saldırı, İzmir'de güvenlik kaygılarını bir kez daha gündeme getirdi ve toplumda büyük bir korku yarattı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri araçlarda inceleme yaptı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri araçlarda inceleme yaptı.