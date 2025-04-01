İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Zanlı Tutuklandı

İzmir Kemalpaşa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. D.O. (25) ve arkadaşlarının karıştığı olayda 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı.

Tartışma Sonrası Olay

Olay, Örnekköy Mahallesi'nde D.O. ile arkadaşları E.A. (22), F.A. (22), G.A. (22), A.A. (30), B.A. (19), E.A. (29) ve D.A. (28) arasında çıkan bir tartışma sonrasında gerçekleşti. Tartışma sırasında tabancayla açılan ateş sonucu D.O. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, D.O.'yu Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen D.O. hayatını kaybetti.

Şüphelilerin Yakalanması

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Elde ettikleri bilgiler doğrultusunda E.A, F.A, G.A, A.A, B.A, E.A, ve D.A, suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı, E.A. ve G.A. ise tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın taraflar arasındaki anlık tartışmadan kaynaklandığı öğrenildi.