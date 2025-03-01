İzmir'de Silahlı Saldırı: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobildeki silahlı saldırıda 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki yolcu ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:28
İzmir'de Silahlı Saldırı: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı, şehirde bir kez daha güvenlik kaygılarını gündeme getirdi. 27 yaşındaki sürücü Onur Gül, Emek Mahallesi'nde 35 BAT 982 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, maskeli bir motosikletli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonrasında, Gül'ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki bir otobüse çarptı. Saldırı sırasında mermilerin isabet ettiği Onur Gül ile yanındaki yolcu S.Ş. (31) ağır yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak, Onur Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gül'ün yanında bulunan S.Ş.'nin ise hayatı tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın detayları ve failin kimliği hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. İzmir'deki bu kanlı olay, şehirdeki silahlı saldırıların artışına dair endişeleri yeniden alevlendirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ağır yaralandı.

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