İzmir'de Silahlı Yaralama Olayında Şüpheli Yakalandı

Buca'da tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:48
İzmir'de Silahlı Yaralama Olayında Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Tartışma Sonrası Silahlı Yaralama

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı bir yaralama olayı bugün dikkatleri üzerine çekti. F.D. (20) isimli şahıs, tartıştığı arkadaşı E.K. (18)'yi silahla yaralayarak kayıplara karıştı.

Olay Yeri ve Gelişmeler

Olay, Göksu Mahallesi 687/1 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, F.D. ve E.K. arasında çıkan tartışma sonrasında F.D, silah kullanarak E.K.'ya ateş etti. Ağır yaralanan E.K. için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı E.K.'yı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından derhal çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.D.'nin Torbalı'da bir evde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyon sonucu şüpheli F.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaralının tedavi durumu merakla bekleniyor.

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