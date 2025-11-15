İzmir'de su kesintileri ay sonuna uzadı

İZSU, kuraklık nedeniyle 15 Kasım’da sona ereceği duyurulan su kesintilerini ay sonuna kadar uzattı. 13 ilçede iki günde bir gece 23.00-05.00 uygulanacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:50
İzmir'de su kesintileri ay sonuna uzadı

İZSU duyurdu: Su kesintileri ay sonuna kadar uzadı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle daha önce 15 Kasım'da sona ereceği açıklanan su kesintilerinin ay sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre kesintiler, iki günde bir gece 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesinti kapsamı

Uygulama, 13 ilçe için geçerli olacak. Kesintinin uygulanacağı ilçeler: Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes.

Baraj doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranları şu şekilde açıklandı: Tahtalı Barajı yüzde 1.40, Ürkmez Barajı yüzde 3.70, Balçova Barajı yüzde 1.42, Güzelhisar Barajı yüzde 44.64 ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 0.05.

