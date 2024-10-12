İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 7 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu

İzmir'de düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda, suç örgütü kurarak tefecilik, nitelikli yağma ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, suç örgütüne yönelik kapsamlı bir teknik ve fiziki çalışma gerçekleştirdi.

Şüphelilerin Yakaladığı ve Ele Geçirilenler

Yürütülen operasyonlar sonucunda, Buca, Torbalı ve Çeşme ilçelerinde suç örgütü ve lideri Erkan Bulu dahil olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda; biri otomatik 4 tabanca, 2 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve toplamda 158 fişek ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, 7 şüpheli tutuklandı. Diğer bir şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'de suç örgütü kurarak tefecilik, nitelikli yağma, kasten yaralama gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda, biri otomatik 4 tabanca, 2 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve 158 fişek ele geçirildi.