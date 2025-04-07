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İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda suç örgütü kurdukları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:30
İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Önemli Operasyon

İzmir'de, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu öne sürülen 12 şüpheli, düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bu kişilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "silahlı tehdit", "nitelikli yağma" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarını işledikleri iddiaları bulunmaktadır.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma sonucunda, Buca, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonda örgütün elebaşı olduğu iddia edilen U.G.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 2 tabanca, 2 şarjör, 23 sentetik ecza hap, 116 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 800 lira ele geçirildi.

Bu operasyon, İzmir’de suçla mücadele konusundaki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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