DOLAR
39,54 -0,15%
EURO
45,45 0,06%
ALTIN
4.298,55 0%
BITCOIN
4.124.671,47 0,05%

İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2305 Sikke Ele Geçirildi

İzmir'de yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2305 gümüş ve bronz sikke ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 11:55
İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2305 Sikke Ele Geçirildi

İzmir'de gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, dikkat çekici detaylarıyla gündeme geldi. Balçova ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçırmak amacıyla saklanan 2 bin 305 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine baskın düzenledi. Arama sonucu, Helenistik, Bizans, Osmanlı ve İslami dönemlere ait sikke koleksiyonu ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 1 kişiye adli işlem uygulandı.

Polis araştırmaları sonucunda, şüphelinin kaçakçılardan temin ettiği tarihi eserleri evinde biriktirdiği ve bunları yurt dışındaki suç örgütleriyle iletişim kurarak elden çıkarmayı planladığı belirlendi.

Operasyonda ele geçirilen eserler ise İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi ve vatandaşların yoğun ilgisini topladı.

İzmir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, yurt dışına çıkarmak amacıyla evde...

İzmir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, yurt dışına çıkarmak amacıyla evde gizlenen 2 bin 305 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen eserler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.

İzmir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, yurt dışına çıkarmak amacıyla evde...

İzmir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, yurt dışına çıkarmak amacıyla evde gizlenen 2 bin 305 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen eserler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Depremzede Sporculara Ödül Töreni
2
Muğla Valisi Akbıyık'tan Marmaris'teki Eğlence Mekanlarına İlişkin Açıklamalar
3
Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları, Fotoğraf Tutkunlarına İlham Veriyor
4
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
5
İzmir Kemalpaşa'da Ağaçlık Alanda Yangın: Bir Ev Küle Döndü
6
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ulusal Birlik Vurgusu Yaptı
7
Kocaeli'deki Tarım Yangınında 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı