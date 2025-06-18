İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2305 Sikke Ele Geçirildi

İzmir'de gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, dikkat çekici detaylarıyla gündeme geldi. Balçova ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçırmak amacıyla saklanan 2 bin 305 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine baskın düzenledi. Arama sonucu, Helenistik, Bizans, Osmanlı ve İslami dönemlere ait sikke koleksiyonu ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 1 kişiye adli işlem uygulandı.

Polis araştırmaları sonucunda, şüphelinin kaçakçılardan temin ettiği tarihi eserleri evinde biriktirdiği ve bunları yurt dışındaki suç örgütleriyle iletişim kurarak elden çıkarmayı planladığı belirlendi.

Operasyonda ele geçirilen eserler ise İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi ve vatandaşların yoğun ilgisini topladı.

İzmir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, yurt dışına çıkarmak amacıyla evde gizlenen 2 bin 305 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen eserler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.

İzmir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, yurt dışına çıkarmak amacıyla evde gizlenen 2 bin 305 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen eserler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.