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İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu: 622 Sikke ve 66 Obje Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser niteliğindeki 622 sikke ve 66 obje ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:03
İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu: 622 Sikke ve 66 Obje Ele Geçirildi

İzmir'de Tarihi Eserler Üzerine Büyük Operasyon

İzmir'in Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen kapsamlı operasyonlarla, 622 tarihî eser niteliğinde sikke ve 66 obje ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinatörlüğünde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-13 Nisan tarihleri arasında 7 ilçede belirlenen adreslere yönelik baskınlar gerçekleştirdi.

Ekipler, operasyonda 4 ikamet, 14 iş yeri, 2 araç, bir depo ve bir kargo gönderisinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda, tarihi eser niteliğindeki 622 sikke ve 66 objeye ek olarak; 127 bin doldurulmuş makaron, 15 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara, 151 şişe içki, 125 gümrük kaçağı cep telefonu ve 130 elektronik ürün ele geçirilmiştir.

Şüphelilerin Durumu

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen...

İzmir'in Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser niteliğinde 622 sikke ile 66 obje, doldurulmuş makaron ve gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İzmir'in Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen...

İzmir'in Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser niteliğinde 622 sikke ile 66 obje, doldurulmuş makaron ve gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

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