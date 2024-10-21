İzmir'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir’deki Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan tarım arazisinde çıkan yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Ovakent Mahallesi'nde zeytin yetiştiriciliği yapılan bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Yangın Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Yangının çıkmasının ardından, olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri intikal etti. Yangın söndürme uçağı ve helikopter de alevlere müdahale etmek için bölgeye sevk edildi.

Bölgedeki Soğutma Çalışmaları Başladı

Yangın, ekiplerin etkili çalışmaları sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın söndürme işleminin ardından, alevlerin yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.