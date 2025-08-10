İzmir'de Tarım Yangını Ormana Sıçradı: Mücadele Devam Ediyor

İzmir'in Urla ilçesinde, Barbaros Mahallesi'ndeki tarım alanında belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana sıçradı.

Yangına müdahale etmek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre, yangının yayılma hızı ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Olayın gelişmelerine göre, daha fazla kaynak ve ekip bölgeye yönlendirilmesi planlanıyor.

İzmir'in Urla ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

