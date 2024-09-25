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İzmir'de Terör Operasyonları: 7 Zanlı Gözaltına Alındı

İzmir'de düzenlenen terör operasyonlarında 7 kişi tutuklandı. FETÖ ve TKEP/L'ye yönelik önemli bulgular elde edildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:01
İzmir'de Terör Operasyonları: 7 Zanlı Gözaltına Alındı

İzmir'de Terörle Mücadele Operasyonları

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve TKEP/L bünyelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Zanlılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, terör örgütü FETÖ'ye finansman sağlamakla suçlanan 3 kişi ve TKEP/L'nin talimatları doğrultusunda çeşitli faaliyetlerde bulunan 4 zanlı için yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyondan Elde Edilen Bulgular

Polis ekipleri, düzenlenen operasyonlar neticesinde 7 şüpheliyi yakalayarak adliyeye sevk etti. Ayrıca yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Bu belgelerin içerikleri üzerinde detaylı incelemeler yapılmaya devam ediyor.

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