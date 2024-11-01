DOLAR
34,33 -0,29%
EURO
37,35 0,08%
ALTIN
3.037,98 -0,49%
BITCOIN
2.408.531,95 -0,32%

İzmir'de Terör Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

İzmir merkezli operasyonlarda 12 PKK/KCK bağlantılı şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:22
İzmir'de Terör Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

İzmir Merkezli Terör Operasyonu

İzmir’de gerçekleştirilen büyük bir terör operasyonunda toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Beş İlde Eş Zamanlı Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Ordu, Van, Ağrı ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

YPG/PYD İlişkisi İddiası

Operasyon sırasında yakalanan şüpheliler arasında geçmişte Suriye’de YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kişilerin de bulunduğu bildirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 40 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore Hwasong-19'u Test Etti
2
Diddy'nin Davasında Avukatların Kontrol Mücadelesi
3
Rusya, Ukrayna'da 12 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
4
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Sonucu 9 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mühimmat ve Malzeme Ele Geçirildi
6
Tekirdağ'da Kreşte Şiddet İddiası: Dava Devam Ediyor
7
Türkiye, Dünyaca Ünlü İsimlerin Konserlerine Ev Sahipliği Yapacak

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de