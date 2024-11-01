İzmir'de Terör Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

İzmir Merkezli Terör Operasyonu

İzmir’de gerçekleştirilen büyük bir terör operasyonunda toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Beş İlde Eş Zamanlı Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Ordu, Van, Ağrı ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

YPG/PYD İlişkisi İddiası

Operasyon sırasında yakalanan şüpheliler arasında geçmişte Suriye’de YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kişilerin de bulunduğu bildirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 40 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.