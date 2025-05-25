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İzmir'de Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İzmir'de gerçekleşen toz taşınımı hava kalitesini düşürürken, görüş mesafesinde de azalma yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 13:44
İzmir'de Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İzmir'de Toz Taşınımından Olumsuz Etkiler

İzmir'de meydana gelen toz taşınımı, şehirdeki yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Hava kalitesi deteriora olurken, görüş mesafesinde de belirgin bir azalma gözlemleniyor.

Uzman Görüşü

İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tozların Kuzey Afrika kökenli olduğunu ifade etti. Tağıl, tozların taşıdığı sıcaklık dalgasının, özellikle kıyı bölgelerinde yüksek nem ile birleştiğinde daha bunaltıcı hale geldiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Tağıl, "Nem oranı yükseldiğinde sıcaklığın hissedilen etkisi artıyor. Sahra tozu sıcağın etkisini daha da tehlikeli hale getiriyor" diye belirtti. Ayrıca, toz taşınımının birkaç gün boyunca etkili olmaya devam edeceğini vurguladı.

İzmir'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş...

İzmir'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma yaşandı.

İzmir'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş...

İzmir'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma yaşandı.

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