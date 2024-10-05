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İzmir'de Trafik Kazası: İki Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir Torbalı'da meydana gelen trafik kazasında iki sürücü otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 22:44
İzmir'de Trafik Kazası: İki Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Feci Kaza

İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleşen trajik bir trafik kazası, iki sürücünün hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazanın detaylarına göre, çarpışan bir kamyonet ve ambulans sürücüleri, araçlarına bakmak amacıyla araçlarından inmek zorunda kaldılar.

Olayın Gelişimi

M. Navruz'un kullandığı 09 U 1299 plakalı kamyonet, Yeşilköy mevkisinde B.T. tarafından yönetilen 35 ATK 049 plakalı ambulansa arkadan çarptı. İki sürücü, 35 AE 1971 plakalı otomobilin sürücüsü K.B.'nin dikkatsizliği sonucu otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Sonuç

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan B.T. ve M. Navruz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu talihsiz kaza, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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