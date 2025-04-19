İzmir'de Traktör Devrildi: Sürücü Ali Özçelik Hayatını Kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde üzücü bir kaza gerçekleşti. Ali Özçelik (47) idaresindeki 35 YKD 68 plakalı traktör, Kaplan Mahallesi'nde bir incir bahçesinde toprağı işlerken devrildi.

Traktörün devrilmesinin ardından Özçelik, devrilen traktörün altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Özçelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaydan sonra yapılan araştırmalar, sürücü Özçelik'in evli olduğu ve iki çocuğu bulunduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, traktör kullanırken dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerek, bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çiziyor.

İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.