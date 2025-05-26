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İzmir'de Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi Başladı

İzmir'de 9. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi, sürdürülebilir enerji çözümleri ve işbirliklerini gündeme getiriyor.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:03
İzmir'de Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi Başladı

İzmir'de Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi Başlıyor

İzmir, hidrojen teknolojilerindeki önemli gelişmelere ev sahipliği yapıyor. 9. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC-2025), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) organizasyonuyla başladı. Kongrenin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, teknolojinin hızla geliştiğini ve sürdürülebilir enerji arayışlarının öneminin arttığını vurguladı.

Sürdürülebilir Enerji Vurgusu

Elban, tüm paydaşların yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ikna edilmesi gerektiğini belirterek, "Sürdürülebilirlik, her alanda olduğu gibi enerjide de stratejik önem taşıyor. Kurulacak sistemin hem sürdürülebilir hem ekonomik olması gerekiyor. Eğer sistem ekonomik değilse ne kullanıcılar ne de yatırımcılar bu sisteme yönelir." ifadelerini kullandı.

Üniversite Çalışmaları ve İşbirlikleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Bayram Yılmaz ise üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Son 6 ayda, Türkiye'ye beyin göçü kapsamında 11 Türk bilim insanını üniversitemize kazandırdık." dedi. Kongre, farklı ülkelerden akademisyenler, araştırmacılar ve sanayi temsilcilerini bir araya getirerek, bilgi paylaşımını ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kongre Programı ve Katılımcılar

Kongrede, hidrojen teknolojilerindeki güncel gelişmeler, sürdürülebilir enerji stratejileri ve yeni işbirlikleri ele alınacak. 350'nin üzerinde bilim insanı ve uzman, program kapsamında 40'tan fazla bilimsel oturumda değerlendirmelerde bulunacak. Etkinlik, Hidrojen Teknolojileri Derneği işbirliğiyle düzenleniyor ve 28 Mayıs'ta sona erecek.

İzmir'de 9. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC-2025) Dokuz Eylül Üniversitesi...

İzmir'de 9. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC-2025) Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki kongrenin açılışında konuşma yaptı.

İzmir'de 9. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC-2025) Dokuz Eylül Üniversitesi...

İzmir'de 9. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC-2025) Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki kongrenin açılışında konuşma yaptı.

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