İzmir'de Uluslararası Polislik Sempozyumu Başladı

İzmir'de Sempozyum Heyecanı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, İzmir'deki Polislikte Güncel Gelişmeler: Eğitim, Strateji ve İş Birliği Uluslararası Sempozyumu'na katıldı. Sempozyum, Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezi'nde düzenlendi ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılımcıları bir araya getirdi.

Güvenlik Vurgusu

Sağlam, yaptığı konuşmada, "Türkiye güvende olmazsa, Azerbaycan güvende olmaz. Kazakistan güvenli değilse, Türkiye güvenli olmaz. Türkmenistan güvende değilse, Ankara güvende olmaz," diyerek güvenliğin önemine dikkat çekti. “Biz kendi güvenlik teşkilatımızı kuracağız, tecrübe aktarımlarımızı yapacağız” dedi.

Türk Dünyasıyla İş Birliği

Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk dünyasıyla olan bağların güçlendirileceğini vurguladı. Sağlam, "Türk Devletleri Teşkilatının güçlenmesi, ortak savunma, güvenlik ve eğitim vizyonlarının geliştirilmesi konusunda her daim öncü bir rol üstlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar ve Hedefler

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, güvenlik alanındaki ortak vizyonu geliştirmek için bir araya geldiklerini belirtti. Balcı, sempozyumdan çıkacak önemli bir sonuç olarak Türk Polis Akademileri Platformu'nun kurulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Gelecek İçin İş Birliği

Bu platformun, Türk Devletleri arasında akademik, teknik ve stratejik düzeyde sürdürülebilir bir iş birliği mekanizması kuracağını belirten Balcı, ortak tatbikatlar ve saha eğitimleri ile güvenlik alanındaki iş birliğinin güçleneceğini duyurdu.

Konuşmaların ardından, Sağlam, sempozyuma katılan Türk Dünyası temsilcilerine sertifika ve hediyeler takdim etti. Çeşitli sunumların yapılacağı sempozyum, yarın sona erecek.

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Dış İlişkiler Daire Başkanlığının iş birliğiyle Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Polislikte Güncel Gelişmeler: Eğitim, Strateji ve İş Birliği Uluslararası Sempozyumu" başladı. Sempozyuma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İçişleri bakanlıkları ve polis akademilerinden temsilciler katıldı.

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Dış İlişkiler Daire Başkanlığının iş birliğiyle Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Polislikte Güncel Gelişmeler: Eğitim, Strateji ve İş Birliği Uluslararası Sempozyumu" başladı. Sempozyuma, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İçişleri bakanlıkları ve polis akademilerinden temsilciler katıldı.