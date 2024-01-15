İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 107 gözaltı

Uyuşturucu ticareti yapanlara karşı İzmir'de operasyon düzenlendi. 3 ay boyunca izlenen ve çalışılan şüpheliler, bu sabah yakalandı. 200 kişilik özel harekat, narkotik köpek ve helikopter destekli ekip, şüphelilerin yaşadığı ve çalıştığı yerlere baskın yaptı. Operasyonda 107 kişi tutuklandı.





Operasyonda, esrar, metamfetamin ve hap gibi uyuşturucu maddelerin yanı sıra 6 pompalı tüfek, 7 tabanca, kılıç, 84 mermi ve hassas terazi de ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.