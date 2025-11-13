İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 168 bin 448 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: büyük miktarda sentetik ecza ele geçirildi

İzmir'de narkotik ekiplerinin Bornova ilçesinde düzenlediği operasyonda, sokak satıcılarına sevk edileceği tespit edilen araç durduruldu ve aramada 168 bin 448 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulan bir araçla 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına sevkiyat yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin takibi sonucu düzenlenen operasyonda araç durduruldu ve arama gerçekleştirildi.

Gözaltı ve adli süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.Ü. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

