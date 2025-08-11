İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda, Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan aramalar neticesinde;

120 gram sentetik uyuşturucu

62 uyuşturucu hap

4 ruhsatsız tabanca

38 fişek

32.765 lira uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamuoyunun güvenliği için mücadele eden İzmir Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam edeceğini açıkladı.

