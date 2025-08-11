DOLAR
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Konak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 10:51
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda, Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan aramalar neticesinde;

  • 120 gram sentetik uyuşturucu
  • 62 uyuşturucu hap
  • 4 ruhsatsız tabanca
  • 38 fişek
  • 32.765 lira uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamuoyunun güvenliği için mücadele eden İzmir Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Aramalarda 120 gram sentetik uyuşturucu, 62 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 38 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 765 lira ele geçirildi.

Aramalarda 120 gram sentetik uyuşturucu, 62 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 38 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 765 lira ele geçirildi.

