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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen maddelerle ilgili detaylar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:41
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, 3 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Eş Zamanlı Baskınlar ve Ele Geçirilen Maddeler

Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele büro amirlikleri tarafından tespit edilen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlar sonucunda, 455 gram esrar, 77 gram kokain ve 18 kök kenevir ele geçirildi. Bu baskınlarda, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Adalet Süreci Başladı

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi ile birlikte tutuklama kararı alındı. Bu operasyon, İzmir'deki uyuşturucu ticareti ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına...

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 455 gram esrar, 77 gram kokain ve 18 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına...

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 455 gram esrar, 77 gram kokain ve 18 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

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