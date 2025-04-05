İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 39 Kilo Skunk Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda, 39 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde faaliyet gösteren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bilgiler edindi. Elde edilen istihbarat sonrası belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan baskında, bir iş yeri ve hafif ticari araçta 39 kilo 600 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ve 730 fişek ele geçirildi. Operasyonda şüpheli kişiler olan Y.E. ve S.E. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E. tutuklanırken, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.