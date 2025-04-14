İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli tutuklandı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleşen bu operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Alınan bilgiler doğrultusunda, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği tespit edilen araçlar üzerinde teknik ve fiziki takip yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda, polis ekipleri takibe aldıkları bir aracı Kemalpaşa ilçesinde durdurdu.

Yapılan aramalarda, 2 kilo 222 gram kokain ve 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon neticesinde araçta bulunan 4 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Bu başarılı operasyon ile İzmir'de uyuşturucu suçlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Aramalarda 2 kilo 222 gram kokain ve 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.